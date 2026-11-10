Лазарев рассказал об эмоциях на этапах юниорского Гран-при

Чемпион России среди юниоров фигурист Лев Лазарев рассказал, какие эмоции испытывал на первом международном турнире в карьере.

— Какие эмоции были от первого международного старта в жизни?

— В Сиане больше преобладало волнение, а не радость, потому что я не знал, чего ожидать и на какие баллы могу рассчитывать. Плюс в Сиане многое пошло не так: например, температура на льду. Мне там становилось физически плохо, на тренировках начинала болеть голова. Я не знал, как кататься, хотя тренировка длилась всего полчаса. Мне было там тяжело выступать.

А вот в Бангкоке всё шло гораздо легче. Там, конечно, организация похуже, чем в Сиане, но в этом была своя атмосфера. Мы выступали на пятом этаже торгового центра, а когда приехали, шли по подземной парковке. Там было много всего интересного, и выступать было легче, — сказал Лазарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.