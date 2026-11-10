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Лазарев рассказал о реакции иностранных фигуристов на допуск россиян

Лазарев рассказал о реакции иностранных фигуристов на допуск россиян
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Чемпион России среди юниоров фигурист Лев Лазарев рассказал, как иностранные фигуристы отреагировали на возвращение россиян на международные соревнования.

— На этапах Гран-при ты успел подружиться с ребятами из других сборных. С кем удалось пообщаться ближе всего?
— Историй там было очень много, я со многими общался, прямо до самого отъезда.

— Как тебя приняли на международных стартах?
— Хорошо, никаких косых взглядов — все рады, что нас допустили. Ко мне все хорошо относились и хорошо со мной общались, — сказал Лазарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

Ранее Лазарев выиграл два этапа юниорской серии Гран-при, одержав победы в Сиане, Китай, и Бангкоке, Таиланд.

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