Лазарев рассказал о реакции иностранных фигуристов на допуск россиян

Чемпион России среди юниоров фигурист Лев Лазарев рассказал, как иностранные фигуристы отреагировали на возвращение россиян на международные соревнования.

— На этапах Гран-при ты успел подружиться с ребятами из других сборных. С кем удалось пообщаться ближе всего?

— Историй там было очень много, я со многими общался, прямо до самого отъезда.

— Как тебя приняли на международных стартах?

— Хорошо, никаких косых взглядов — все рады, что нас допустили. Ко мне все хорошо относились и хорошо со мной общались, — сказал Лазарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

Ранее Лазарев выиграл два этапа юниорской серии Гран-при, одержав победы в Сиане, Китай, и Бангкоке, Таиланд.