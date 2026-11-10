Чемпион России среди юниоров Лазарев поделился, почему решил выступать во взрослых

Чемпион России среди юниоров фигурист Лев Лазарев рассказал, почему решил выступать на взрослых турнирах.

— Как принималось решение выступать по мастерам внутри страны и по юниорам на международке?

— Сергей Дмитриевич [Давыдов] меня просто спросил, хочу ли я выйти во взрослые. Я сказал, что хочу. Так и принималось это решение. В юниорах я не остался не потому, что конкурент — только Арсений [Федотов], потому что это не так. Сейчас очень много ребят прыгают четверные и хорошо катаются, у нас очень много сильных соперников. А мы решили выступать по взрослым.

— Насколько тяжело накатывать мастерскую короткую программу? Она же отличается от юниорской.

— Очень тяжело перестраиваться в короткой программе, потому что на тренировках не всегда получается её выкатывать. Произвольную программу я почти всегда катаю чисто целиком, а с короткой бывало такое, что я доезжаю до второго прыжка — и всё, у меня ничего не получилось. Короткую пока очень тяжело катать с четверными, — сказал Лазарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.