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Чемпион России среди юниоров Лазарев поделился, почему решил выступать во взрослых

Чемпион России среди юниоров Лазарев поделился, почему решил выступать во взрослых
Комментарии

Чемпион России среди юниоров фигурист Лев Лазарев рассказал, почему решил выступать на взрослых турнирах.

— Как принималось решение выступать по мастерам внутри страны и по юниорам на международке?
— Сергей Дмитриевич [Давыдов] меня просто спросил, хочу ли я выйти во взрослые. Я сказал, что хочу. Так и принималось это решение. В юниорах я не остался не потому, что конкурент — только Арсений [Федотов], потому что это не так. Сейчас очень много ребят прыгают четверные и хорошо катаются, у нас очень много сильных соперников. А мы решили выступать по взрослым.

— Насколько тяжело накатывать мастерскую короткую программу? Она же отличается от юниорской.
— Очень тяжело перестраиваться в короткой программе, потому что на тренировках не всегда получается её выкатывать. Произвольную программу я почти всегда катаю чисто целиком, а с короткой бывало такое, что я доезжаю до второго прыжка — и всё, у меня ничего не получилось. Короткую пока очень тяжело катать с четверными, — сказал Лазарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

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