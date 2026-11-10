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«В подготовке не сложилось». Лазарев оценил дебют на взрослом уровне

«В подготовке не сложилось». Лазарев оценил дебют на взрослом уровне
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Чемпион России среди юниоров фигурист Лев Лазарев оценил свой дебют на взрослых турнирах. На этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге спортсмен занял шестое место с результатом 266,42 балла.

— Как оцениваешь свой выход на взрослый уровень?
— Было много стрессовых моментов, потому что в подготовке многое не сложилось. Я два раза болел, у меня была травма. До этого я выступал на чемпионате Москвы, к которому нормально не готовился ни дня. Там я выступил чисто и набрал на 20 баллов больше, чем здесь. Из-за такой подготовки появилось волнение. Короткую программу в Санкт-Петербурге я нормально показать не смог, потому что не знал, куда мне цеплять каскад, прыгать ли флип или ехать с тулупом. Многое меня сбивало, я очень сильно переживал перед короткой программой.

— Что за травма?
— Не особо серьёзная травма. Просто болело бедро и было больно прыгать, — сказал Лазарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

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