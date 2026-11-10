Эмбер Гленн снялась с этапа Гран-при ISU в Японии. Её может заменить Виктория Сафонова

Олимпийская чемпионка в командном турнире (2026) американская фигуристка Эмбер Гленн снялась с этапа Гран-при ISU в Токио, Япония. Первой в списке запасных является японка Саки Миякэ, но выступить в Японии она не сможет, так как на этап уже заявлено три её соотечественницы. Гленн на турнире может заменить белоруска Виктория Сафонова.

Этап Гран-при ISU в Японии пройдёт с 27 по 28 ноября. На турнир уже заявлены россиянки Аделия Петросян и Алина Горбачёва.

Виктория Сафонова выступила на Skate Canada, где заняла 10-е место с результатом 162,47 балла.

Гленн 26 лет, она исполняет на соревнованиях элемент повышенной сложности – тройной аксель. На Олимпийских играх – 2026 она заняла пятое место. Ранее стало известно, что спортсменка снялась с домашнего этапа Гран-при в Эверетте.