Бестемьянова: Трусова — фаворит Гран-при США, а Петросян очень важно быть в призах

Олимпийская чемпионка 1988 года, четырёхкратная чемпионка мира в танцах на льду Наталья Бестемьянова считает серебряного призёра Олимпийских игр 2020 года Александру Игнатову (Трусову) фаворитом на этапе Гран-при ISU в США.

«Очень надеюсь, что Александра отберётся в финал Гран-при. А для Аделии Петросян очень важно быть в призах, чтобы позитивно выступить в Японии и тоже отобраться. Александру можно считать фаворитом Гран-при США, но и Аделия тоже хорошо поднимается в своей форме. Надеюсь, она сможет собраться и хорошо выступить», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.