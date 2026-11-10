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Арсений Федотов пропустил этап Гран-при России в Екатеринбурге из-за травмы

Арсений Федотов пропустил этап Гран-при России в Екатеринбурге из-за травмы
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Фигурист Арсений Федотов пропустил этап Гран-при России в Екатеринбурге из-за травмы. Об этом сообщила тренер спортсмена Татьяна Мишина.

«Произошла травма, будем надеяться, что она не очень серьёзная. На четверном лутце он неудачно приземлился, рано раскрылся и подвернул стопу. Решили не рисковать, но будет видно, как до Омска. Хочется, конечно, чтобы травма полностью прошла, чтобы она не потянулась на сезон. Настрой у него был боевой, старт в Петербурге его окрылил. Надеемся, что всё будет хорошо», — приводит слова Мишиной ТАСС.

Арсений Федотов проводит дебютный на взрослом уровне сезон. Он выступил на этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге, где завоевал бронзовую медаль.

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