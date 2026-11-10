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Юниорский Гран-при России по фигурному катанию, 6-й этап: расписание турнира

Юниорский Гран-при России по фигурному катанию, 6-й этап: расписание турнира
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В среду, 11 ноября, стартует шестой этап Гран-при России среди юниоров, который пройдёт в Омске. За три соревновательных дня спортсмены выступят в мужском и женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием турнира.

Фигурное катание. Гран-при России среди юниоров. 6-й этап. Омск. Расписание соревнований (время московское)

Среда, 11 ноября

14:30 – Танцы на льду, ритм-танец.
16:45 – Пары, короткая программа.

Четверг, 12 ноября

10:00 – Танцы на льду, произвольный танец.
12:30 – Пары, произвольная программа.
14:00 – Девушки, короткая программа.
16:35 – Юноши, короткая программа.

Пятница, 13 ноября

9:45 – Девушки, произвольная программа.
12:45 – Юноши, произвольная программа.

Календарь Гран-при России среди юниоров
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