Юниорский Гран-при России по фигурному катанию, 6-й этап: расписание турнира
В среду, 11 ноября, стартует шестой этап Гран-при России среди юниоров, который пройдёт в Омске. За три соревновательных дня спортсмены выступят в мужском и женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием турнира.
Фигурное катание. Гран-при России среди юниоров. 6-й этап. Омск. Расписание соревнований (время московское)
Среда, 11 ноября
14:30 – Танцы на льду, ритм-танец.
16:45 – Пары, короткая программа.
Четверг, 12 ноября
10:00 – Танцы на льду, произвольный танец.
12:30 – Пары, произвольная программа.
14:00 – Девушки, короткая программа.
16:35 – Юноши, короткая программа.
Пятница, 13 ноября
9:45 – Девушки, произвольная программа.
12:45 – Юноши, произвольная программа.
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