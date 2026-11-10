Менеджер академии «Ангелы Плющенко» рассказала о тратах на Елену Костылеву

Менеджер академии «Ангелы Плющенко» Елена Благодерова рассказала о тратах на двукратную чемпионку России по фигурному катанию среди юниоров Елену Костылеву.

«УОР оплачивает одно койко-место в номере нашей гостиницы, питание и 2,5 часа льда в день для 15 спортсменов, состоящих в УОР. Эти спортсмены разделены на две группы по уровню навыков – получается по 1 часу 15 минут льда на группу в день. Одна из 15 человек – Лена. Остальное ледовое время, положенное спортсменам столь высокого уровня, предоставляется академией самостоятельно.

ФФККР оплачивает программы и костюмы. Также федерация оплачивает коньки. Лёд не оплачивает. Хочу, кстати, добавить, что федерация, помимо прочего, должна предоставить Лене экипировку на текущий сезон, но с августа мы никак не можем её получить.

Академия несёт все остальные расходы. Сборы в Баку для Лены и мамы. Лечение и восстановление, все индивидуальные тренировки и занятия. Отдых в Турции и Египте с мамой. Дом отдельный на территории академии для всей семьи, а не просто койко-место. Доплатили за костюмы и программы от Ильи Авербуха и Ивана Букина, так как денег от федерации не хватило. Также Лене за счёт академии был сделан второй загранпаспорт в кратчайшие сроки.

Лене назначили стипендию в 65 тыс. рублей в месяц, сделали её собственный мерч. Хочу также добавить, что отцу Лены Валерию предоставили работу на территории академии, а у самой Лены есть отдельная раздевалка. Что же касается поездок на соревнования, академия ранее оплачивала расходы на перелёты мамы. Ну и, разумеется, у Лены главные роли в шоу.

Ирина с Леной знают, какое условие поставило руководство. Пока под санкции, согласно договору, попала только стипендия.

Но если Ирина хочет сама со своих денег финансировать дополнительные занятия и медицину для Лены, мы совершенно не против. Руководство очень удивилось, что Ирина стала собирать деньги на то, что всегда покрывалось академией.

Доказательства? Приезжайте, всё покажу. Вы знаете, мы все видим, как Евгений Викторович любит Лену, сколько