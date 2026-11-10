15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymdRcEf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Менеджер «Ангелов Плющенко» рассказала, при каких условиях Костылевой вернут стипендию

Менеджер «Ангелов Плющенко» рассказала, при каких условиях Костылевой вернут стипендию
Комментарии

Менеджер академии «Ангелы Плющенко» Елена Благодерова рассказала, какие условия необходимо соблюсти семье Елены Костылевой, чтобы спортсменка продолжила выступать в шоу и получать стипендию.

«Я не знаю, как всё это можно терпеть. Устали все. Тем более Лена очень любит Евгения Викторовича. У них потрясающий контакт. И есть результаты! Так что обвинять тренерский штаб в травмах – безумие.

У Лены, как я сказала ранее, болит одна и та же нога. Ничего нового, слава богу. Мы все в шоке от поведения Ирины. Мы общаемся с Ириной, объясняем, что она неправа. Что так нельзя – быть такой неблагодарной, воевать с родителями, которые ей не сделали ничего плохого. Но сейчас один в один сценарий, как в прошлом году.

Мы все бессильны. Одна надежда на Антона Сихарулидзе и ФФККР. Всё-таки Лена – член сборной России. Мы ждём их помощи в этом вопросе. Мы все очень любим Лену, но есть три пункта, при которых Лена будет кататься в шоу, получать стипендию и тренироваться у нас.

Первый – мама прекращает писать чушь про школу и спортсменов школы. Второй – полное доверие к тренерскому штабу, невмешательство в тренировочный процесс. И третий – Ирина не ходит и не смотрит тренировки спортсменов из других групп. В таком случае Лене возвращают стипендию, роли и так далее.

ФФККР занимается вопросом Лены? Насколько я знаю, да, занимается. Но в каком объёме, мне неизвестно», — приводит слова Благодеровой «Газета.ru».

Материалы по теме
Менеджер академии «Ангелы Плющенко» рассказала о тратах на Елену Костылеву