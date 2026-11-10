Менеджер «Ангелов Плющенко» рассказала, при каких условиях Костылевой вернут стипендию

Менеджер академии «Ангелы Плющенко» Елена Благодерова рассказала, какие условия необходимо соблюсти семье Елены Костылевой, чтобы спортсменка продолжила выступать в шоу и получать стипендию.

«Я не знаю, как всё это можно терпеть. Устали все. Тем более Лена очень любит Евгения Викторовича. У них потрясающий контакт. И есть результаты! Так что обвинять тренерский штаб в травмах – безумие.

У Лены, как я сказала ранее, болит одна и та же нога. Ничего нового, слава богу. Мы все в шоке от поведения Ирины. Мы общаемся с Ириной, объясняем, что она неправа. Что так нельзя – быть такой неблагодарной, воевать с родителями, которые ей не сделали ничего плохого. Но сейчас один в один сценарий, как в прошлом году.

Мы все бессильны. Одна надежда на Антона Сихарулидзе и ФФККР. Всё-таки Лена – член сборной России. Мы ждём их помощи в этом вопросе. Мы все очень любим Лену, но есть три пункта, при которых Лена будет кататься в шоу, получать стипендию и тренироваться у нас.

Первый – мама прекращает писать чушь про школу и спортсменов школы. Второй – полное доверие к тренерскому штабу, невмешательство в тренировочный процесс. И третий – Ирина не ходит и не смотрит тренировки спортсменов из других групп. В таком случае Лене возвращают стипендию, роли и так далее.

ФФККР занимается вопросом Лены? Насколько я знаю, да, занимается. Но в каком объёме, мне неизвестно», — приводит слова Благодеровой «Газета.ru».