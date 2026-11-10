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Президент ФФККР Сихарулидзе ответил, чего ему не хватает в современном парном катании

Президент ФФККР Сихарулидзе ответил, чего ему не хватает в современном парном катании
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Олимпийский чемпион 2002 года, а ныне президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе рассказал, чего, по его мнению, не хватает современному парному катанию.

– Чего, на ваш взгляд, не хватает современному парному катанию?
– Мне лично не хватает именно программ, которые запомнились бы сразу и надолго. Думаю, что и зрители, которые не очень хорошо понимают, как оцениваются те или иные элементы, хотят через несколько месяцев сказать: «Помнишь, мы смотрели парное катание, а там была такая шикарная программа!» Помимо невероятных элементов, нужно душевное наполнение программ. Нужны такие выступления, которые навевали бы мысли о жизни, любви, преодолении трудностей. Мне не хватает именно этого, — приводит слова Сихарулидзе журнал «Мир фигурного катания».

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