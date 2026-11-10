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«Хотела набраться смелости». Садкова — об участии в этапе Гран-при России в Екатеринбурге

«Хотела набраться смелости». Садкова — об участии в этапе Гран-при России в Екатеринбурге
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Серебряный призёр чемпионата России по фигурному катанию Дарья Садкова рассказала, почему решила участвовать в этапе Гран-при России в Омске, несмотря на малое количество времени для подготовки из-за операции. Спортсменка заняла 12-е место по сумме двух программ.

Фигурное катание. Гран-при России-2026/27. Этап 4, Екатеринбург
Женщины. Произвольная программа
08 ноября 2026, воскресенье. 14:10 МСК
Окончено
1
Камилла Нелюбова
Чувашская Республика
217.06
2
Арина Кудлай
Санкт-Петербург
205.40
3
Злата Буря
Москва
205.17

«Наверное, я хотела набраться смелости. Мне хотелось такое испытание себе устроить: после операции попробовать подготовиться в короткие сроки и откататься на этапах, потому что с помощью этапов мы отбираемся в финал Гран-при, на чемпионат России. Конечно, мне не хочется пропускать главные старты в сезоне. Поэтому очень хотелось попробовать свои силы на этапах, посмотреть, как я смогу с этим справиться.

Инициатива была моя. Тренеры тоже понимали, что у меня не те кондиции для того, чтобы откатать хорошо эти соревнования. Произволку мы поставили три с половиной недели назад. Месяц назад я только восстановила все тр