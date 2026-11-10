«Хотела набраться смелости». Садкова — об участии в этапе Гран-при России в Екатеринбурге

Серебряный призёр чемпионата России по фигурному катанию Дарья Садкова рассказала, почему решила участвовать в этапе Гран-при России в Омске, несмотря на малое количество времени для подготовки из-за операции. Спортсменка заняла 12-е место по сумме двух программ.

«Наверное, я хотела набраться смелости. Мне хотелось такое испытание себе устроить: после операции попробовать подготовиться в короткие сроки и откататься на этапах, потому что с помощью этапов мы отбираемся в финал Гран-при, на чемпионат России. Конечно, мне не хочется пропускать главные старты в сезоне. Поэтому очень хотелось попробовать свои силы на этапах, посмотреть, как я смогу с этим справиться.

Инициатива была моя. Тренеры тоже понимали, что у меня не те кондиции для того, чтобы откатать хорошо эти соревнования. Произволку мы поставили три с половиной недели назад. Месяц назад я только восстановила все тр