Тренер Чикмарёвой/Янченкова заявил о наличии у фигуристов визы для въезда в Финляндию

Российский тренер по фигурному катанию Егор Закроев рассказал, что у его подопечных Екатерины Чикмарёвой и Матвея Янченкова, выступающих в парном катании, есть визы для въезда в Финляндию. С 20 по 22 ноября в Хельсинки пройдёт этап Гран-при ISU.

«У Матвея и Екатерины есть действующие визы. Никаких проблем с въездом в Финляндию на этап Гран-при у них не будет. Переживать по этому поводу не стоит», – приводит слова Закроева Sport24.

Ранее стало известно, что начиная с 12 ноября Финляндия намерена серьёзно ужесточить выдачу виз российским спортсменам. Помимо Чикмарёвой/Янченкова, на этапе Гран-при в Хельсинки из российских спортивных пар выступят Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и Анастасия Мишина/Александр Галлямов.