«Тот ещё увлекательный челлендж». Трусова — о перелёте в США с сыном для участия в ГП ISU

Серебряный призёр Олимпиады 2022 года российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) рассказала о перелёте в США с сыном Михаилом. Спортсменка примет участие в этапе Гран-при ISU в американском Эверетте, который пройдёт с 13 по 15 ноября.

Ранее Александра выступила на этапе в Китае, завоевав серебряную медаль.

«Вся дорога заняла чуть меньше суток, и это был мой первый опыт такого длинного путешествия с Мишей в одиночку… Это, конечно, тот ещё увлекательный челлендж, но я так люблю путешествовать с Мишей, что легко бы полетела с ним в одиночку снова. Хотя не буду скрывать, в компании Макара [Игнатова] или мамы это гораздо проще», – написала Игнатова на своей странице в соцсети.