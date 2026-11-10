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«Тот ещё увлекательный челлендж». Трусова — о перелёте в США с сыном для участия в ГП ISU

«Тот ещё увлекательный челлендж». Трусова — о перелёте в США с сыном для участия в ГП ISU
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Серебряный призёр Олимпиады 2022 года российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) рассказала о перелёте в США с сыном Михаилом. Спортсменка примет участие в этапе Гран-при ISU в американском Эверетте, который пройдёт с 13 по 15 ноября.

Ранее Александра выступила на этапе в Китае, завоевав серебряную медаль.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2026/27. Этап 3, Шэньчжэнь, Китай
Женщины. Произвольная программа
07 ноября 2026, суббота. 11:30 МСК
Окончено
1
Монэ Тиба
Япония
224.48
2
Александра Игнатова
Россия
221.27
3
Ли Ха Ин
Южная Корея
210.79

«Вся дорога заняла чуть меньше суток, и это был мой первый опыт такого длинного путешествия с Мишей в одиночку… Это, конечно, тот ещё увлекательный челлендж, но я так люблю путешествовать с Мишей, что легко бы полетела с ним в одиночку снова. Хотя не буду скрывать, в компании Макара [Игнатова] или мамы это гораздо проще», – написала Игнатова на своей странице в соцсети.

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