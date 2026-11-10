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«Олимпиада показала: непобедимых нет». Роднина — о противостоянии Дикиджи и Малинина на ГП

«Олимпиада показала: непобедимых нет». Роднина — о противостоянии Дикиджи и Малинина на ГП
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о прогрессе российского фигуриста Владислава Дикиджи и его шансах составить конкуренцию трёхкратному чемпиону мира из США Илье Малинину на этапе Гран-при ISU в Японии.

«Лидер сборной России определяется на чемпионате России — давайте отталкиваться от этого. Если говорить о Дикиджи, он добился определённого прогресса и входит в число лучших наших одиночников.

Не стоит бояться амбициозных задач. Любой спортсмен должен думать о золотых медалях. Чтобы их завоевать, надо обойти сильнейших. Поэтому бояться Малинина не нужно — нужно конкурировать с ним. Дикиджи стал сильнее. А Малинина пока никто не видел. Олимпиада показала, что сейчас непобедимых нет», – приводит слова Родниной «РИА Новости Спорт».

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