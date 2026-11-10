«Всегда так мыслил». Сихарулидзе ответил, чему научился за годы тренировок у Москвиной

Олимпийский чемпион 2002 года, а ныне президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе рассказал, чему научился за годы работы с тренером Тамарой Москвиной.

– Что из того, что почерпнули за время совместной работы с Москвиной, считаете самым важным?

– Понимание того, что мужчина должен брать на себя ответственность. За себя, за партнёршу, даже за тренера – за всю команду. Без этого не получится добиться больших результатов. Во всяком случае, всегда так мыслил, работая с Москвиной. А ещё она объясняла нам, как переживать неудачи. Хотя у Тамарочки вообще не было такого понятия, как переживания. Любые неудачи она воспринимала как экзамен, на котором были допущены какие-то ошибки. Эти ошибки тут же разбирались, и нам не позволяли думать о том, что судьи плохие или какие-то другие внешние факторы помешали победить. Нужно было найти причину в себе и устранить её.

– Советуетесь ли вы сейчас с тренером при принятии важных решений?

– Мы с Тамарочкой часто беседуем о том, что сейчас происходит в фигурном катании. У нас идёт, скорее, двусторонний обмен мнениями. Мы дожили до того времени, когда и она может спросить у меня, как бы поступил в той или иной ситуации, что бы сделал, работая с её ребятами. Мы обмениваемся мнениями, опытом и знаниями, — цитирует Сихарулидзе журнал «Мир фигурного катания».