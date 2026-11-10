«Лена остаётся в академии». Ирина Костылева — о сотрудничестве дочери с Плющенко

Ирина Костылева, мать фигуристки Елены Костылевой, рассказала, что двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко продолжит работу с её дочерью.

«Я вчера беседовала с Евгением Викторовичем Плющенко. Он сказал, что Лену не бросит и будет идти до конца. Цели те же остались. Лена остаётся в академии», – приводит слова Ирины Костылевой ТАСС.

Ранее стало известно, что академия «Ангелы Плющенко» лишила Елену Костылеву ежемесячной стипендии, которая составляла 65 тысяч рублей, из-за поведения её матери.

Елене Костылевой 15 лет. Она является двукратной чемпионкой России по фигурному катанию среди юниоров.