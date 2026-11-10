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Роднина: Трусова никогда не была компонентной фигуристкой, но беготни больше нет

Роднина: Трусова никогда не была компонентной фигуристкой, но беготни больше нет
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о возвращении в спорт после четырёхлетнего перерыва российской фигуристки Александры Игнатовой (Трусовой). Ранее спортсменка стала второй на этапе Гран-при ISU в китайском Шэньчжэне.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2026/27. Этап 3, Шэньчжэнь, Китай
Женщины. Произвольная программа
07 ноября 2026, суббота. 11:30 МСК
Окончено
1
Монэ Тиба
Япония
224.48
2
Александра Игнатова
Россия
221.27
3
Ли Ха Ин
Южная Корея
210.79

«Радует, что у Трусовой получилось полноценное возвращение. Она конкурентна. А оценки в фигурном катании всегда вещь дискуссионная, но не нужно везде искать теорию заговора. Трусова никогда не была компонентной фигуристкой, поэтому странно ждать, что она будет обыгрывать второй оценкой японок. Но Саша с возрастом прибавила в катании и осмысленном нахождении на льду. Беготни больше нет.

Трусовой и раньше ставили не так много баллов за компоненты, зная, что она всё компенсирует техникой. Может, у судей осталась такая привычка. А с тех пор ситуация с судейством по отношению к российским спортсменам стала только хуже. Но это не сюрприз. К нам всегда так относились», – приводит слова Родниной «РИА Новости Спорт».

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