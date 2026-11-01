«Они всегда меня поддерживали». Илья Малинин — о роли родителей в карьере и жизни

Олимпийский чемпион в командном турнире, трёхкратный чемпион мира по фигурному катанию американец Илья Малинин рассказал о роли родителей в его жизни. Мать и отец спортсмена — фигуристы Татьяна Малинина и Роман Скорняков, сейчас они работают тренерами Ильи.

«Мои родители, как я уже отметил, по два раза участвовали в Олимпийских играх. Сейчас они тренеры, работающие со мной и другими спортсменами. Они всегда меня поддерживали. Чего бы я ни хотел достичь – они всегда были за меня. Это я буду ценить всегда – если, например, съеду от них, хотя сейчас мы живём вместе. Думаю, в этом есть свой смысл, потому что они, будучи моими тренерами, знают, чем я питаюсь, чем занимаюсь, как чувствую себя 24/7.

Для тренерства это хорошо. Не могу сказать, что это идеально, – иногда бывают свои недостатки. Моя мама более строгая, своего рода злой полицейский, а отец обычно добрый полицейский. Но мне нравится этот баланс. Это даёт тебе возможность с двух сторон посмотреть на одну и ту же вещь.

Когда я тренировал четверной аксель, мама не могла на это смотреть. Она была невероятно взволнована и очень боялась», – сказал Малинин в подкасте Confessions of an Elite Athlete with Midge Purce на YouTube.