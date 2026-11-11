Илья Малинин рассказал, почему его аккаунт в соцсети называется «Король четверных»

Олимпийский чемпион 2026 года в командном турнире, трёхкратный чемпион мира по фигурному катанию американец Илья Малинин рассказал, как придумал название своего аккаунта в одной из соцсетей.

«Название моего аккаунта произошло ещё с предыдущего никнейма, которое звучало как Lutzgod (король лутца. – Прим. «Чемпионата»). Есть прыжок с таким названием. Меня так назвали, потому что моя мама, тоже фигуристка, исполняла один из лучших лутцев своего времени. Поэтому ко мне так все обращались – я словно генетически унаследовал от неё этот прыжок.

Потом я начал расти и больше кататься, учиться новому, выучил тройной аксель – для моего возраста это было довольно непросто, мне было 13-14 лет. А потом стал учить четверные. В фигурном катании есть несколько разных прыжков. Просто тренировался, приземлил свой первый четверной и подумал: «О, это мой первый квад, надо поменять название аккаунта на что-то связанное с четверными – пусть будет Quadgod (король четверных. – Прим. «Чемпионата»)».

Когда я попробовал это сделать, оказалось, что именно такое написание кем-то занято. Подумал: «Окей, напишу ноль вместо буквы О». Вот так и получился никнейм. Но потом люди начали говорить: «Почему ты себя так называешь, выучив лишь один четверной?» К тому времени были уже фигуристы, которые делали по четыре, пять, шесть разных четверных. И во мне словно зажглось вдохновение, скажем, оправдать своё имя и сделать все оставшиеся квады, включая аксель. Я единственный человек, выполнивший его на международных соревнованиях», – сказал Малинин в подкасте Confessions of an Elite Athlete with Midge Purce на YouTube.