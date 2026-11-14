Спортивная пара Хазе/Володин выиграла короткую программу на этапе Гран-при ISU в США

Бронзовые призёры Олимпиады-2026, чемпионы мира немецкие фигуристы Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин, выступающие в парном катании, лидируют после короткой программы на этапе Гран-при ISU в США. За прокат с падением с прыжка они получили от судей 72,71 балла.

На втором месте расположились американцы Алиса Ефимова и Миша Митрофанов с результатом 71,85 балла. Тройку лидеров замкнули Оксана Вуйазмоз и Том Бувар из Швейцарии (70,63).

Фигурное катание. 4-й этап Гран-при ISU, Эверетт, США. Спортивные пары, короткая программа: