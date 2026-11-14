Вайцеховская высказалась об ошибках Малинина и Хазе/Володина в КП на Гран-при ISU в США

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская высказалась об ошибках лидеров в мужском и парном катании в первый день этапа Гран-при ISU в США. Илья Малинин выиграл короткую программу у мужчин, Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин — у пар.

«Несколько ремарок по первому дню Skate America. Минерва Хазе и Никита Володин — первый в сезоне выход на публику чемпионов мира и бронзовых призёров Олимпийских игр с падением партнёрши на тройном сальхове в короткой программе.

В самом факте ошибки на первом старте нет, разумеется, ничего критичного. Но не в нынешнем парном катании, как мне кажется. Потому что любое выступление тех, кто может в этом сезоне на что-то серьёзное претендовать (не будем торопиться скорбеть по финскому чемпионату мира), рассматривается прежде всего с позиции могут ошибиться или не могут. И судьями, кстати, тоже. И получается, вообще становится неважным, что именно ты катаешь. Куда важнее, как ты это катаешь.

Прокат Ильи Малинина, кстати, тоже перекликается с этой темой. Ошибка в каскаде? Ерунда, Илья и не такое техникой перекрывал. Но сам по себе факт ошибки и (что более критично) итоговая техник