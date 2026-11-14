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Илья Малинин прокомментировал выступление в короткой программе на этапе ГП ISU в США

Илья Малинин прокомментировал выступление в короткой программе на этапе ГП ISU в США
Комментарии

Трёхкратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин прокомментировал выступление в короткой программе на этапе Гран-при ISU в США. Он лидирует после короткой программы. В прокате фигурист допустил помарку на каскаде, этот старт стал для него первым в сезоне.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2026/27. Этап 4, Эверетт, США
Мужчины. Короткая программа
14 ноября 2026, суббота. 06:03 МСК
Окончено
1
Илья Малинин
США
96.74
2
Сота Ямамото
Япония
91.29
3
Донован Каррильо
Мексика
86.49

«Я много работал вне льда и по ходу межсезонья. Хотел привнести побольше эмоций в свои программы. Тут, скажу честно, почувствовал другое катание в сравнении с тем, что было в прошлые годы. Ощущал более сильную связь с публикой, музыкой и самой программой. Очень доволен, как