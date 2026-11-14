Гран-при России по фигурному катанию, 5-й этап, Омск: онлайн-трансляция соревнований

Сегодня, 14 ноября, в Омске стартует заключительный этап Гран-при России по фигурному катанию. Он продлится два дня и завершится в воскресенье, 15 ноября. В субботу соревновательный день откроют представители танцев на льду с ритм-танцами. После них на лёд с короткими программами выйдут женщины, затем – мужчины, а закроют прокаты спортивные пары. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию первого соревновательного дня турнира.

По итогам этапа Гран-при в Омске определится состав фигуристов, которые примут участие в финале российской серии Гран-при. Турнир состоится в феврале 2027 года в Саранске.