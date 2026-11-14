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Арсений Федотов снялся с этапа Гран-при России в Омске по медицинским показаниям

Арсений Федотов снялся с этапа Гран-при России в Омске по медицинским показаниям
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Чемпион России среди юниоров фигурист Арсений Федотов снялся со взрослого этапа Гран-при России в Омске по медицинским показаниям. Об этом сообщает пресс-релиз на официальном сайте Федерации фигурного катания России (ФФККР).

«Арсений Федотов снялся с пятого этапа Гран-при России «Сердце Сибири» в Омске по медицинским показаниям. В день проката коротких программ фигурист провёл утреннюю тренировку, после чего по рекомендации врачей вынужден пропустить предстоящий старт», – говорится в заявлении пресс-службы.

Ранее Федотов по состоянию здоровья снялся с этапа Гран-при России в Екатеринбурге, турнир в Омске должен был стать для фигуриста заменой пропущенного старта. На своём первом этапе Гран-при в Санкт-Петербурге Федотов завоевал бронзу.

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