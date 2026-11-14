Александра Трусова чисто откатала КП на тренировке перед этапом Гран-при ISU в США

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Александра Трусова чисто откатала прогон короткой программы на тренировке перед этапом Гран-при ISU в Эверетте, США. В прогоне она исполнила двойной аксель, тройной риттбергер и каскад из тройных лутца и тулупа во второй половине программы.

Ранее Трусова во время прогона произвольной программы на тренировке исполнила в прокате четверной лутц.

Женщины представят на турнире в США короткие программы в ночь с 14 на 15 ноября, начало выступлений запланировано на 2:42 мск. Помимо Трусовой, на лёд из россиянок выйдет трёхкратная чемпионка России Аделия Петросян.