15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymdRcEf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Александра Трусова чисто откатала КП на тренировке перед этапом Гран-при ISU в США

Александра Трусова чисто откатала КП на тренировке перед этапом Гран-при ISU в США
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Александра Трусова чисто откатала прогон короткой программы на тренировке перед этапом Гран-при ISU в Эверетте, США. В прогоне она исполнила двойной аксель, тройной риттбергер и каскад из тройных лутца и тулупа во второй половине программы.

Ранее Трусова во время прогона произвольной программы на тренировке исполнила в прокате четверной лутц.

Женщины представят на турнире в США короткие программы в ночь с 14 на 15 ноября, начало выступлений запланировано на 2:42 мск. Помимо Трусовой, на лёд из россиянок выйдет трёхкратная чемпионка России Аделия Петросян.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2026/27. Этап 4, Эверетт, США
Женщины. Короткая программа
15 ноября 2026, воскресенье. 02:42 МСК
Не началось
Материалы по теме