Немецкая пара Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин выиграла этап Гран-при ISU в США

Немецкие фигуристы Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин стали победителями этапа Гран-при ISU в Эверетте, США. По итогам короткой и произвольной программ спортсмены получили от судей 200,79 балла.

Второе место заняли американцы Алиса Ефимова и Миша Митрофанов с результатом 191,79 балла. Тройку призёров замкнули представители США Кейти Макбит и Балаж Надь, набравшие 187,13 балла.

Фигурное катание. 4-й этап Гран-при ISU, США. Спортивные пары, итоговое положение: