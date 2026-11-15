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Немецкая пара Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин выиграла этап Гран-при ISU в США

Немецкая пара Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин выиграла этап Гран-при ISU в США
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Немецкие фигуристы Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин стали победителями этапа Гран-при ISU в Эверетте, США. По итогам короткой и произвольной программ спортсмены получили от судей 200,79 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2026/27. Этап 4, Эверетт, США
Спортивные пары. Произвольная программа
15 ноября 2026, воскресенье. 07:34 МСК
Окончено
1
Германия
2
США
3
США

Второе место заняли американцы Алиса Ефимова и Миша Митрофанов с результатом 191,79 балла. Тройку призёров замкнули представители США Кейти Макбит и Балаж Надь, набравшие 187,13 балла.

Фигурное катание. 4-й этап Гран-при ISU, США. Спортивные пары, итоговое положение:

  1. Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин (Германия) — 200,79 балла.
  2. Алиса Ефимова/Миша Митрофанов (США) — 191,79.
  3. Кейти Макбит/Балаж Надь (США) 187,13.
  4. Оксана Вуйамоз/Том Бувар (Швейцария) — 183,56.
  5. Ава-Рэй Кемп/Йонатан Елизаров (Канада) — 181