Немецкая пара Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин выиграла этап Гран-при ISU в США
Немецкие фигуристы Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин стали победителями этапа Гран-при ISU в Эверетте, США. По итогам короткой и произвольной программ спортсмены получили от судей 200,79 балла.
Второе место заняли американцы Алиса Ефимова и Миша Митрофанов с результатом 191,79 балла. Тройку призёров замкнули представители США Кейти Макбит и Балаж Надь, набравшие 187,13 балла.
Фигурное катание. 4-й этап Гран-при ISU, США. Спортивные пары, итоговое положение:
- Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин (Германия) — 200,79 балла.
- Алиса Ефимова/Миша Митрофанов (США) — 191,79.
- Кейти Макбит/Балаж Надь (США) 187,13.
- Оксана Вуйамоз/Том Бувар (Швейцария) — 183,56.
- Ава-Рэй Кемп/Йонатан Елизаров (Канада) — 181