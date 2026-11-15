Выступление Трусовой с ПП на Гран-при ISU в США: во сколько начало, где смотреть

В ночь с 15 на 16 ноября мск в Эверетте, США, продолжится четвёртый этап Гран-при ISU по фигурному катанию. В рамках соревновательного дня на лёд с произвольной программой выйдет серебряный призёр Олимпиады-2022 Александра Трусова (Игнатова).

В России этап Гран-при в США покажет Okko. Начало прокатов женщин запланировано на 0:05 мск. Трусова выйдет на лёд в 1:37 мск.

Помимо Трусовой, на лёд из россиянок выйдет трёхкратная чемпионка России Аделия Петросян. Она выступит в 1:21