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Выступление Александры Трусовой с произвольной программой на 4-м этапе гран-при ISU: во сколько начало, где смотреть прямую трансл

Выступление Трусовой с ПП на Гран-при ISU в США: во сколько начало, где смотреть
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В ночь с 15 на 16 ноября мск в Эверетте, США, продолжится четвёртый этап Гран-при ISU по фигурному катанию. В рамках соревновательного дня на лёд с произвольной программой выйдет серебряный призёр Олимпиады-2022 Александра Трусова (Игнатова).

Фигурное катание. Гран-при ISU-2026/27. Этап 4, Эверетт, США
Женщины. Произвольная программа
16 ноября 2026, понедельник. 00:05 МСК
Не началось

В России этап Гран-при в США покажет Okko. Начало прокатов женщин запланировано на 0:05 мск. Трусова выйдет на лёд в 1:37 мск.

Помимо Трусовой, на лёд из россиянок выйдет трёхкратная чемпионка России Аделия Петросян. Она выступит в 1:21