«Выступаю гораздо стабильнее». Грассль — о втором месте на Гран-при ISU в США

Итальянский фигурист Даниэль Грассль оценил своё выступление на этапе Гран-при ISU в США. Он занял второе место с результатом 274,73 балла.

«Очень доволен своим сегодняшним выступлением. Немного нервничал, но доверился тому, что наработал на тренировках. Сейчас я выступаю гораздо стабильнее, чем в предыдущие годы.

Я вернулся в ту форму, которая была у меня, скажем так, в детстве. Был период в четыре года, когда я выступал очень стабильно, а затем последовали четыре года постоянных взлётов и падений. Но сейчас я очень доволен тем, как проходят тренировки — получаю от них огромное удовольствие. Последние четыре года выход на лёд ощущался скорее как тяжёлая работа, а теперь — это чистая радость и веселье. Так что я очень доволен тем, как сложились сегодняшние соревновани