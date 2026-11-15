15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymdRcEf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Выступаю гораздо стабильнее». Грассль — о втором месте на Гран-при ISU в США

«Выступаю гораздо стабильнее». Грассль — о втором месте на Гран-при ISU в США
Комментарии

Итальянский фигурист Даниэль Грассль оценил своё выступление на этапе Гран-при ISU в США. Он занял второе место с результатом 274,73 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2026/27. Этап 4, Эверетт, США
Мужчины. Произвольная программа
15 ноября 2026, воскресенье. 05:25 МСК
Окончено
1
Илья Малинин
США
284.31
2
Даниэль Грассль
Италия
274.73
3
Тамир Куперман
Израиль
248.55

«Очень доволен своим сегодняшним выступлением. Немного нервничал, но доверился тому, что наработал на тренировках. Сейчас я выступаю гораздо стабильнее, чем в предыдущие годы.

Я вернулся в ту форму, которая была у меня, скажем так, в детстве. Был период в четыре года, когда я выступал очень стабильно, а затем последовали четыре года постоянных взлётов и падений. Но сейчас я очень доволен тем, как проходят тренировки — получаю от них огромное удовольствие. Последние четыре года выход на лёд ощущался скорее как тяжёлая работа, а теперь — это чистая радость и веселье. Так что я очень доволен тем, как сложились сегодняшние соревновани