Выступление Аделии Петросян с ПП на Гран-при ISU в США: во сколько начало, где смотреть

В ночь с 15 на 16 ноября мск в Эверетте, США, продолжится четвёртый этап Гран-при ISU по фигурному катанию. В рамках соревновательного дня на лёд с произвольной программой выйдет трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян.

В России этап Гран-при в США покажет Okko. Начало прокатов женщин запланировано на 0:05 мск. Петросян выйдет на лёд в 1:21 мск.

Кроме того, на лёд из российских фигуристок выйдет серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 Александра Трусова (Игнатова). Она выступит в 1: