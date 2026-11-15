«Безусловно, я получаю удовольствие, иначе зачем это всё?» Трусова — о возвращении в спорт

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в Пекине российская одиночница Александра Трусова (Игнатова) ответила, действительно ли после возвращения в спорт она стала кататься в удовольствие.

«Безусловно, я получаю удовольствие, иначе зачем это всё? Это раньше, когда ты маленький, как будто бы ты не знаешь, как можно по-другому жить. Ты просто делаешь всё это и идёшь к своей цели, потому что ты так живёшь с четырёх лет и для тебя нет другой жизни. От этого чуть забываешь, что ты должен любить то, что делаешь.

Поэтому возвращаясь, я уже знала, что хочу этим заниматься, я люблю этим заниматься, и поэтому да, я получаю удовольствие», — приводит слова Трусовой журналист Майя Багрянцева в своём телеграм-канале «Всем лутц!».

Зимой 2026 года фигуристка заявила о решении продолжить карьеру после рождения сына. На прошедшем этапе Гран-при ISU в Китае она стала серебряным призёром.