Кагановская/Некрасов на 0,04 балла обошли Степанову/Букина и выиграли ГП России в Омске

Фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов, выступающие в танцах на льду, с разницей в 0,04 балла выиграли этап серии Гран-при России в Омске. В сумме за две программы спортсмены получили от судей 202, 88 балла.

На втором месте расположились пятикратные чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин с результатом 202,84 балла. Тройку лидеров замкнули Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный, набрав 191,19 балла.

Фигурное катание. 5-й этап Гран-при России, Омск. Танцы на льду. Итоговое положение: