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Кагановская/Некрасов на 0,04 балла обошли Степанову/Букина и выиграли ГП России в Омске

Кагановская/Некрасов на 0,04 балла обошли Степанову/Букина и выиграли ГП России в Омске
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Фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов, выступающие в танцах на льду, с разницей в 0,04 балла выиграли этап серии Гран-при России в Омске. В сумме за две программы спортсмены получили от судей 202, 88 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2026/27. Этап 5, Омск
Танцы на льду. Произвольный танец
15 ноября 2026, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено

На втором месте расположились пятикратные чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин с результатом 202,84 балла. Тройку лидеров замкнули Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный, набрав 191,19 балла.

Фигурное катание. 5-й этап Гран-при России, Омск. Танцы на льду. Итоговое положение:

  1. Василиса Кагановская/Максим Некрасов — 202,88 балла.
  2. Александра Степанова/Иван Букин — 202,84.
  3. Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный — 191,19.
  4. Василиса Григорьева/Евгений