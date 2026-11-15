15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymdRcEf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Степанова/Букин впервые с сезона-2020/2021 не выиграли на национальном старте

Степанова/Букин впервые с сезона-2020/2021 не выиграли на национальном старте
Комментарии

Двукратные вице-чемпионы Европы, пятикратные чемпионы России по фигурному катанию Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, впервые с сезона-2020/2021 заняли не первое место на национальном старте.

Фигурное катание. Гран-при России-2026/27. Этап 5, Омск
Танцы на льду. Произвольный танец
15 ноября 2026, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено

Сегодня, 15 ноября, на этапе Гран-при России в Омске они стали серебряными призёрами, получив за свои выступления 202,84 балла. Победителями стали Василиса Кагановская и Максим Некрасов с результатом 202,88 балла. Разница между первым и вторым местом составила 0,04 балла.

Ранее на этапе отечественной серии Гран-при в Красноярске Степанова/Букин стали первыми, получив худшие баллы по сумме двух программ с сезона-2017/2018 — 193,98.

Материалы по теме
Кагановская/Некрасов на 0,04 балла обошли Степанову/Букина и выиграли ГП России в Омске