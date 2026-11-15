Степанова/Букин впервые с сезона-2020/2021 не выиграли на национальном старте

Двукратные вице-чемпионы Европы, пятикратные чемпионы России по фигурному катанию Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, впервые с сезона-2020/2021 заняли не первое место на национальном старте.

Сегодня, 15 ноября, на этапе Гран-при России в Омске они стали серебряными призёрами, получив за свои выступления 202,84 балла. Победителями стали Василиса Кагановская и Максим Некрасов с результатом 202,88 балла. Разница между первым и вторым местом составила 0,04 балла.

Ранее на этапе отечественной серии Гран-при в Красноярске Степанова/Букин стали первыми, получив худшие баллы по сумме двух программ с сезона-2017/2018 — 193,98.