Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Александра Трусова (Игнатова) считает, что её мужу фигуристу Макару Игнатову тяжело находиться с ней в момент соревнований.

«Мама, наверное, больше привыкла со мной находиться во время соревнований, она не реагирует никак на мои эмоции и высказывания. С Макаром чуть сложнее (смеётся). Он пока не привык. За исключением одних моих прокатов в России, ещё до рождения Миши он никогда со мной ведь рядом не был. Но тогда, мне кажется, у меня был не такой спектр эмоций, хотя я тоже переживала. Мне кажется, Макару пока тяжеловато со мной в момент соревнований, но мне в целом плюс-минус одинаково. Я уже давно не обращаю внимания на обстоятельства, поэтому мне неважно, что и как происходит», — приводит слова Трусовой журналист Майя Багрянцева в своём телеграм-канале «Всем лутц!».