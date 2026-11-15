Лидия Плескачева с тройным акселем завоевала золото этапа Гран-при России в Омске
Фигуристка Лидия Плескачева завоевала золото этапа Гран-при России в Омске. В сумме за короткую и произвольную программы спортсменка получила от судей 220,28 балла.
На втором месте расположилась Мария Захарова с результатом 213,68 балла. Тройку лидеров замкнула Софья Муравьёва, набрав 204,15 балла.
Фигурное катание. 5-й этап Гран-при России, Омск. Женщины, итоговое положение:
- Лидия Плескачева (Москва) — 220,28 балла.
- Мария Захарова (Москва) — 213,68.
- Софья Муравьёва (Москва) — 204,15.
- Любовь Рубцова