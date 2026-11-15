Лидия Плескачева с тройным акселем завоевала золото этапа Гран-при России в Омске

Фигуристка Лидия Плескачева завоевала золото этапа Гран-при России в Омске. В сумме за короткую и произвольную программы спортсменка получила от судей 220,28 балла.

На втором месте расположилась Мария Захарова с результатом 213,68 балла. Тройку лидеров замкнула Софья Муравьёва, набрав 204,15 балла.

Фигурное катание. 5-й этап Гран-при России, Омск. Женщины, итоговое положение: