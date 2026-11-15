Фигуристка Александра Степанова, выступающая в танцах на льду с Иваном Букиным, прокомментировала прокат произвольного танца на этапе Гран-при России в Омске. Спортсмены стали серебряными призёрами соревнований, получив за обе программы 202,84 балла.

«Мы сегодня, конечно, довольны собой, потому что сделали то, что тренировали, может быть, не на все 100%. Вот, но однозначно это было лучше, чем на предыдущем этапе и по элементам, и по скорости, и по взаимодействию между нами в программе. Честно, мы собой очень довольны. Не знаем, пока что я, честно, не вглядывалась там по уровням, в технические какие-то моменты, просто мне настолько было сегодня важно откатать именно вместе, чтобы сделать шаг вперёд над собой, да, проведённую работу показать. И мы сегодня это сделали, очень рады», — сказала Степанова в видео ФФККР.