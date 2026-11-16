Фото: реакция Александры Трусовой на баллы после ПП на Skate America — 2026

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Александра Трусова выступила с произвольной программой на этапе Гран-при ISU в США. В прокате она исполнила четверной лутц, тройной риттбергер, тройной флип, секвенцию тройной лутц — тройной тулуп — двойной аксель, каскад тройной лутц — тройной тулуп, сольный двойной аксель. Она получила от судей по сумме двух программ 213,90 балла и заняла второе место по итогам соревнований.

«Чемпионат» предлагает посмотреть на реакцию спортсменки на полученную оценку. В протоколе судьи отметили на прыжках Трусовой несколько недокрутов в четверть оборота и неясное ребро на флипе.