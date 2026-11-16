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«Ну ладно, мне какая разница». Трусова — после оценки за ПП на этапе Гран-при в США

«Ну ладно, мне какая разница». Трусова — после оценки за ПП на этапе Гран-при в США
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Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Александра Трусова отреагировала на полученную после произвольной программы оценку на этапе Гран-при ISU в США. По сумме двух прокатов она набрала 213,09 балла и заняла по итогам турнира второе место. В протоколе судьи отметили на прыжках Трусовой несколько недокрутов в четверть оборота и неясное ребро на флипе.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2026/27. Этап 4, Эверетт, США
Женщины. Произвольная программа
16 ноября 2026, понедельник. 00:05 МСК
Окончено
1
Ами Накаи
Япония
236.81
2
Александра Игнатова
Россия
213.90
3
Рино Мацуикэ
Япония
211.63

«Ну ладно. Мне, в принципе, какая разница — вторая так, вторая так. Без разницы», – сказала Трусова в зоне Kiss&Cry, сидя рядом с тренером Этери Тутберидзе, слова фигуристки попали в трансляцию.

Победительницей соревнований стала японская спортсменка Ами Накаи (236,81 балла). Отметим, что болельщики в соцсетях высказали массовое недовольство разрывом между итоговыми оценками Трусовой и Накаи.

Ранее Трусова стала серебряным призёром этапа Гран-при ISU в Китае.

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