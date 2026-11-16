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Гран-при ISU по фигурному катанию сезона-2026/2027, 4-й этап, Skate America 2026: результаты 16 ноября 2026

Гран-при ISU по фигурному катанию — 2026/2027, Skate America 2026: результаты 16 ноября
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В ночь с 15 на 16 ноября мск в Эверетте, США, продолжился четвёртый этап Гран-при ISU по фигурному катанию. В рамках соревновательного дня состоялись прокаты произвольных программ у женщин и танцевальных пар. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами выступлений.

Фигурное катание. 4-й этап Гран-при ISU, США. Произвольная программа. Результаты прокатов в ночь с 15 на 16 ноября

Танцы на льду, произвольный танец:

  1. Эмилия Зингас и Вадим Колесник (США) — 201,88.
  2. Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо (Франция) — 195,28.
  3. Катерина Мразкова и Даниэль Мразек (Чехия) — 190,88.
  4. Катарина Волфкостин и Дмитрий Царевский (США) — 177,03.
  5. Лия Несет и Артём Маркелов (США) — 175,64.
  6. Холли Харрис и Джейсон Чан (Австралия) — 173,02.

Женщины, произвольная программа:

  1. Ами Накаи (Япония) — 236,81 балла.
  2. Александра Трусова (Россия) — 213,90.
  3. Рино Мацуикэ (Япония) — 211,63.
  4. Ким Ю Чэ (Корея) — 204,28.
  5. Софья Самоделкина (Казахстан) — 198,59.
  6. Аделия Петросян (Россия) — 198,03.
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