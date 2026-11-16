Гран-при ISU по фигурному катанию — 2026/2027, Skate America 2026: результаты 16 ноября

В ночь с 15 на 16 ноября мск в Эверетте, США, продолжился четвёртый этап Гран-при ISU по фигурному катанию. В рамках соревновательного дня состоялись прокаты произвольных программ у женщин и танцевальных пар. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами выступлений.

Фигурное катание. 4-й этап Гран-при ISU, США. Произвольная программа. Результаты прокатов в ночь с 15 на 16 ноября

Танцы на льду, произвольный танец:

Эмилия Зингас и Вадим Колесник (США) — 201,88. Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо (Франция) — 195,28. Катерина Мразкова и Даниэль Мразек (Чехия) — 190,88. Катарина Волфкостин и Дмитрий Царевский (США) — 177,03. Лия Несет и Артём Маркелов (США) — 175,64. Холли Харрис и Джейсон Чан (Австралия) — 173,02.

Женщины, произвольная программа: