Гран-при ISU по фигурному катанию — 2026/2027, Skate America 2026: результаты 16 ноября
В ночь с 15 на 16 ноября мск в Эверетте, США, продолжился четвёртый этап Гран-при ISU по фигурному катанию. В рамках соревновательного дня состоялись прокаты произвольных программ у женщин и танцевальных пар. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами выступлений.
Фигурное катание. 4-й этап Гран-при ISU, США. Произвольная программа. Результаты прокатов в ночь с 15 на 16 ноября
Танцы на льду, произвольный танец:
- Эмилия Зингас и Вадим Колесник (США) — 201,88.
- Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо (Франция) — 195,28.
- Катерина Мразкова и Даниэль Мразек (Чехия) — 190,88.
- Катарина Волфкостин и Дмитрий Царевский (США) — 177,03.
- Лия Несет и Артём Маркелов (США) — 175,64.
- Холли Харрис и Джейсон Чан (Австралия) — 173,02.
Женщины, произвольная программа:
- Ами Накаи (Япония) — 236,81 балла.
- Александра Трусова (Россия) — 213,90.
- Рино Мацуикэ (Япония) — 211,63.
- Ким Ю Чэ (Корея) — 204,28.
- Софья Самоделкина (Казахстан) — 198,59.
- Аделия Петросян (Россия) — 198,03.
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