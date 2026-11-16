«Нечего сказать». Аделия Петросян — после проката произвольной программы на ГП в США

Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян прокомментировала выступление в произвольной программе на этапе Гран-при ISU в США. По итогам турнира она заняла шестое место. В прокате произвольной программы фигуристка приземлила один из прыжков в степ-аут, а на сольном лутце сделала «бабочку». Её суммарная оценка составила 198,03 балла.

«Нечего сказать. Не знаю, что пошло не так. На тренировке и разминке всё было нормально. Как обычно, была сконцентрирована. Какой извлеку из этого урок? «Бабочки» не надо делать. Дальше – вернусь в Москву, а там посмотрим по ситуации», – приводит слова Петросян Golden Skate в социальной сети Х.