«Один из лучших прокатов за сезон». Александра Трусова — о ПП на этапе Гран-при ISU в США

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала выступление в произвольной программе на этапе Гран-при ISU в США. В прокате она исполнила четверной лутц и получила от судей по сумме двух программ 213,90 балла.

«Я очень рада, что получилось откатать чисто. В принципе считаю, что это один из лучших прокатов за этот сезон. Очень понравилось, как поддерживали, кричали, это очень приятно. В целом довольна», – сказала Трусова на пресс-конференции.

Победительницей соревнований стала японская спортсменка Ами Накаи (236,81 балла). Отметим, что болельщики в соцсетях высказали массовое недовольство разрывом между итоговыми оценками Трусовой и Накаи.