Александра Трусова — о работе над второй оценкой: стараюсь улучшаться с каждым стартом

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Александра Трусова рассказала о работе над второй оценкой. На этапе Гран-при ISU в США она заняла второе место.

– Здесь и в Китае у вас техническая оценка была выше, чем вторая. Какая сейчас стратегия на пути к финалу Гран-при (с высокой долей вероятности Трусова на него квалифицируется. – Прим. «Чемпионата») и на остаток сезона?

– Стараюсь улучшаться с каждым стартом. Работаем и над технической оценкой, и над компонентами. Оценки – это больше не про меня, а про то, что ставят судьи. Делаю всё возможное и от себя зависящее, чтобы обе оценки были высокими.

Что касается именно Китая и Америки: тут какой-то работы, естественно, не получилось, потому что четыре дня тренировок – это просто чтобы поддержать форму и постараться не устать. В остальном считаю, что эти два старта я достойно проехала, – сказала Трусова на пресс-конференции.

Неделей ранее Трусова стала серебряным призёром этапа Гран-при ISU в Китае.