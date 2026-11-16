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Александра Трусова — о работе над второй оценкой: стараюсь улучшаться с каждым стартом

Александра Трусова — о работе над второй оценкой: стараюсь улучшаться с каждым стартом
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Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Александра Трусова рассказала о работе над второй оценкой. На этапе Гран-при ISU в США она заняла второе место.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2026/27. Этап 4, Эверетт, США
Женщины. Произвольная программа
16 ноября 2026, понедельник. 00:05 МСК
Окончено
1
Ами Накаи
Япония
236.81
2
Александра Игнатова
Россия
213.90
3
Рино Мацуикэ
Япония
211.63

– Здесь и в Китае у вас техническая оценка была выше, чем вторая. Какая сейчас стратегия на пути к финалу Гран-при (с высокой долей вероятности Трусова на него квалифицируется. – Прим. «Чемпионата») и на остаток сезона?
– Стараюсь улучшаться с каждым стартом. Работаем и над технической оценкой, и над компонентами. Оценки – это больше не про меня, а про то, что ставят судьи. Делаю всё возможное и от себя зависящее, чтобы обе оценки были высокими.

Что касается именно Китая и Америки: тут какой-то работы, естественно, не получилось, потому что четыре дня тренировок – это просто чтобы поддержать форму и постараться не устать. В остальном считаю, что эти два старта я достойно проехала, – сказала Трусова на пресс-конференции.

Неделей ранее Трусова стала серебряным призёром этапа Гран-при ISU в Китае.

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