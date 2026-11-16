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«Важно не только для меня, но и для сборной». Трусова — о роли отбора в финал ГП ISU

«Важно не только для меня, но и для сборной». Трусова — о роли отбора в финал ГП ISU
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Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Александра Трусова высказалась о значимости для неё отбора в финал Гран-при ISU. На обоих своих этапах, в Китае и США, спортсменка завоевала серебро.

«Я, конечно, рада, надеюсь, что этого было достаточно, чтобы попасть в финал Гран-при. Это было важно, но старалась об этом не думать, потому что мне так сложнее выступать. Естественно, рада. Думаю, это не только для меня важно, но и для всей нашей сборной, потому что нас наконец-то выпустили. Для всех это будет очень радостное событие», – сказала Трусова на пресс-конференции после этапа Гран-при в США.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2026/27. Этап 4, Эверетт, США
Женщины. Произвольная программа
16 ноября 2026, понедельник. 00:05 МСК
Окончено
1
Ами Накаи
Япония
236.81
2
Александра Игнатова
Россия
213.90
3
Рино Мацуикэ
Япония
211.63

Благодаря результатам, показанным на двух этапах, Трусова с высокой долей вероятности пройдёт в финал Гран-при ISU. Окончательно это будет известно по завершении всех этапов серии, их впереди осталось два – в Финляндии и Японии.

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