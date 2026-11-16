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«Я научилась жить иначе». Трусова трогательно высказалась о влиянии на неё Олимпиады-2022

«Я научилась жить иначе». Трусова трогательно высказалась о влиянии на неё Олимпиады-2022
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Серебряный призёр Олимпиады-2022 российская фигуристка Александра Трусова рассказала, как на её жизнь повлияло участие в Играх в Пекине. На минувшем этапе Гран-при ISU в США спортсменка завоевала серебро.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2026/27. Этап 4, Эверетт, США
Женщины. Произвольная программа
16 ноября 2026, понедельник. 00:05 МСК
Окончено
1
Ами Накаи
Япония
236.81
2
Александра Игнатова
Россия
213.90
3
Рино Мацуикэ
Япония
211.63

«Олимпиада в целом делит мою жизнь на «до» и «после». По ощущениям прошло не четыре с половиной года, а огромная жизнь (улыбается). Не могу сказать, что я чему-то научилась на самой Олимпиаде. Она была очень сложной – мы очень долго находились там, были закрыты. У меня не было [осознания], что это Олимпиада. Только когда не случилось то, чего я хотела, поняла: Олимпиаду проиграла.

На протяжении этих четырёх с половиной лет я научилась жить иначе. Жить не только фигурным катанием. У меня прекрасная жизнь – с фигурным катанием и без него. Я думаю, что теперь могу кататься, наслаждаться и не думать о том, что эти соревнования что-то решат в моей жизни», – сказала Трусова на пресс-конференции после турнира в США.

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