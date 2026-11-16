Гран-при ISU в США, 4-й этап, итоги турнира с участием российских фигуристов

С 13 по 16 ноября в Эверетте, штат Вашингтон,, США, прошёл четвёртый этап Гран-при ISU. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами турнира, где принимали участие россияне.

Фигурное катание. Четвёртый этап Гран-при ISU, США. Спортивные пары, итоговое положение:

Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин (Германия) — 200,79 балла;

Алиса Ефимова/Миша Митрофанов (США) — 191,79;

Кейти Макбит/Балаж Надь (США) 187,13;

Оксана Вуйамоз/Том Бувар (Швейцария) — 183,56;

Ава-Рэй Кемп/Йонатан Елизаров (Канада) — 181,62.

Фигурное катание. Четвёртый этап Гран-при ISU, США. Танцы на льду, итоговые результаты:

Эмилия Зингас и Вадим Колесник (США) — 201,88;

Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо (Франция) — 195,28;

Катерина Мразкова и Даниэль Мразек (Чехия) — 190,88;

Катарина Волфкостин и Дмитрий Царевский (США) — 177,03;

Лия Несет и Артём Маркелов (США) — 175,64;

Холли Харрис и Джейсон Чан (Австралия) — 173,02.

Фигурное катание. 4-й этап Гран-при ISU, США. Мужчины, итоговые результаты:

Илья Малинин (США) — 284,31 балла;

Даниэль Грассль (Италия) — 274,73;

Тамир Куперман (Израиль) — 248,55;

Джейсон Браун (США) — 245,73;

Донован Каррильо (Мексика) — 240,38.

Фигурное катание. 4-й этап Гран-при ISU, США. Женщины, итоговые результаты:

1. Ами Накаи (Япония) — 236,81 балла.

2. Александра Трусова (Россия) — 213,90.

3. Рино Мацуикэ (Япония) — 211,63.

4. Ким Ю Чэ (Корея) — 204,28.

5. Софья Самоделкина (Казахстан) — 198,59.

6. Аделия Петросян (Россия) — 198,03.