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Гран-при ISU по фигурному катанию сезона-2026/2027, 4-й этап, Skate America 2026: итоги турнира с участием российских фигуристов

Гран-при ISU в США, 4-й этап, итоги турнира с участием российских фигуристов
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С 13 по 16 ноября в Эверетте, штат Вашингтон,, США, прошёл четвёртый этап Гран-при ISU. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами турнира, где принимали участие россияне.

Фигурное катание. Четвёртый этап Гран-при ISU, США. Спортивные пары, итоговое положение:

Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин (Германия) — 200,79 балла;
Алиса Ефимова/Миша Митрофанов (США) — 191,79;
Кейти Макбит/Балаж Надь (США) 187,13;
Оксана Вуйамоз/Том Бувар (Швейцария) — 183,56;
Ава-Рэй Кемп/Йонатан Елизаров (Канада) — 181,62.

Фигурное катание. Четвёртый этап Гран-при ISU, США. Танцы на льду, итоговые результаты:

Эмилия Зингас и Вадим Колесник (США) — 201,88;
Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо (Франция) — 195,28;
Катерина Мразкова и Даниэль Мразек (Чехия) — 190,88;
Катарина Волфкостин и Дмитрий Царевский (США) — 177,03;
Лия Несет и Артём Маркелов (США) — 175,64;
Холли Харрис и Джейсон Чан (Австралия) — 173,02.

Фигурное катание. 4-й этап Гран-при ISU, США. Мужчины, итоговые результаты:

Илья Малинин (США) — 284,31 балла;
Даниэль Грассль (Италия) — 274,73;
Тамир Куперман (Израиль) — 248,55;
Джейсон Браун (США) — 245,73;
Донован Каррильо (Мексика) — 240,38.

Фигурное катание. 4-й этап Гран-при ISU, США. Женщины, итоговые результаты:

1. Ами Накаи (Япония) — 236,81 балла.
2. Александра Трусова (Россия) — 213,90.
3. Рино Мацуикэ (Япония) — 211,63.
4. Ким Ю Чэ (Корея) — 204,28.
5. Софья Самоделкина (Казахстан) — 198,59.
6. Аделия Петросян (Россия) — 198,03.

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