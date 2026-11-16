Александра Трусова сравнила возобновление своей карьеры и возвращение в спорт Алисы Лью

Серебряный призёр Олимпиады-2022 российская фигуристка Александра Трусова ответила на вопрос с просьбой сравнить своё возвращение в спорт и возобновление карьеры двукратной олимпийской чемпионкой американкой Алисой Лью.

«Я думаю, что разница огромная. Во-первых, разное количество лет. Алиса спустя два года вернулась. У всё-таки нас чуть сложнее ситуация: мы не могли вернуться раньше. Наличие ребёнка – это тоже разница (улыбается).

А в целом думаю, что похоже, потому что, насколько знаю – мы не то чтобы мы общались с Алисой, но что я знаю из медиаполя, – это сложные отношения с отцом. Именно когда ты катаешься не потому что ты так любишь фигурное катание, а потому что так надо, ты так живёшь. И, наверное, после возвращения меняется твоё отношение к этому виду спорта и к тому, что ты делаешь. Думаю, в этом мы похожи и любовь зрителей из-за этого. Думаю, это чувствуется, когда ты катаешься и получаешь удовольствие», – сказала Трусова на пресс-конференции после этапа Гран-при ISU в США, где она завоевала серебряную медаль.