Малинин на трибуне зааплодировал Трусовой после её четверного лутца на ГП в США

Трёхкратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин отреагировал на исполнение серебряным призёром Олимпиады-2022 россиянкой Александрой Трусовой элемента ультра-си, четверного лутца, в произвольной программе на этапе Гран-при ISU в США.

На видео, опубликованном в телеграм-канале «Лапидарность», Малинин запечатлён сидящим на трибуне и внимательно смотрящим прокат россиянки. После того как Трусова успешно приземлила четверной лутц, фигурист улыбнулся и начал аплодировать.

По завершении россиянкой программы Малинин также аплодировал ей стоя.

Александра Трусова стала серебряным призёром турнира в США, Илья Малинин ранее выиграл этот этап в мужском одиночном катании.