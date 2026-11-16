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Малинин на трибуне зааплодировал Трусовой после её четверного лутца на ГП в США

Малинин на трибуне зааплодировал Трусовой после её четверного лутца на ГП в США
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Трёхкратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин отреагировал на исполнение серебряным призёром Олимпиады-2022 россиянкой Александрой Трусовой элемента ультра-си, четверного лутца, в произвольной программе на этапе Гран-при ISU в США.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2026/27. Этап 4, Эверетт, США
Женщины. Произвольная программа
16 ноября 2026, понедельник. 00:05 МСК
Окончено
1
Ами Накаи
Япония
236.81
2
Александра Игнатова
Россия
213.90
3
Рино Мацуикэ
Япония
211.63

На видео, опубликованном в телеграм-канале «Лапидарность», Малинин запечатлён сидящим на трибуне и внимательно смотрящим прокат россиянки. После того как Трусова успешно приземлила четверной лутц, фигурист улыбнулся и начал аплодировать.

По завершении россиянкой программы Малинин также аплодировал ей стоя.

Александра Трусова стала серебряным призёром турнира в США, Илья Малинин ранее выиграл этот этап в мужском одиночном катании.

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