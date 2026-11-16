Трусовой отметили три недокрута и неясное ребро на флипе в ПП на этапе Гран-при ISU в США

Техническая бригада этапа Гран-при ISU по фигурному катанию в США отметила в произвольной программе серебряного призёра Олимпийских игр – 2022 россиянки Александры Игнатовой (до замужества — Трусовой) три недокрута в четверть оборота (q) и неясное ребро (!) на тройном флипе. Об этом свидетельствует протокол, опубликованный на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Специалисты увидели недокруты на четверном лутце, а также на двух тройных тулупах — в секвенции и каскаде. За произвольную программу Трусова получила 139,66 балла, по сумме двух прокатов — 213,90 балла.

Фото: ISU

Победительницей соревнований стала японская спортсменка Ами Накаи (236,81 балла). Отметим, что болельщики в соцсетях высказали массовое недовольство разрывом между итоговыми оценками Трусовой и Накаи.