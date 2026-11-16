Болельщики встретили Трусову возле арены на Гран-при ISU в США

Болельщики встретили серебряного призёра Олимпийских игр – 2022 россиянку Александру Игнатову (Трусову) возле арены после этапа Гран-при ISU в Эверетте, США. На видео видно, что фанаты ждали Александру с плакатами. Фигуристка также раздала автографы.

На этапе серии в США Трусова заняла второе место. По сумме двух программ она получила от судей 213,90 балла.

Победительницей соревнований стала бронзовый призёр Олимпиады-2026 японка Ами Накаи с результатом 236,81 балла. Тройку лучших замкнула ещё одна японская спортсменка, Рино Мацуикэ, набравшая 211,63 балла. Трёхкратная чемпионка России Аделия Петросян заняла итоговое шестое место (198,03).