Российский фигурист Макар Игнатов рассказал, как ему с женой, серебряным призёром Олимпиады Александрой Игнатовой (Трусовой), удаётся совмещать личную жизнь и спортивную карьеру.

— Часто ли вы дома с Александрой обсуждаете фигурное катание?

— Дома — не очень часто, но на катке бывают моменты, когда мы что-то обсуждаем, иногда спорим. Стараемся не лезть сильно друг к другу, потому что одно дело, когда тебе тренер что-то говорит, и совсем другое — когда это близкий человек. Иногда тренера лучше услышать, чем мужа или жену. Это очень скользкая тема. Конечно, мы подсказываем друг другу, но иногда лучше промолчать.

— Каково каждый день делить лёд с супругой?

— Нормально. Все почему-то возводят это в какую-то особенную историю. Но на катке мы всё равно два спортсмена. Мы одиночники, никак не переносим личную жизнь на лёд. Находясь на льду, каждый работает над своим, – приводит слова Игнатова ТАСС.